Draghi affonda i minibot: “Valuta illegale o più debiti” (La Repubblica)

7 giu 2019 ore 08:39

Il quotidiano riporta la posizione di Mario Draghi sui minibot. A margine del board della BCE di ieri il numero uno di Francoforte, interrogato sul tema, ha dichiarato che quella che balena nelle intenzioni di alcuni esponenti della maggioranza di governo, "o è una moneta parallela (e quindi è illegale) oppure è debito pubblico, in aggiunta a quello che c’è già".

Secondo La Repubblica "il presidente della Bce non ha voluto solo spazzare via montagne di idiozie rimbalzate nel dibattito pubblico italiano. Ha voluto ricordare i rischi insiti in un messaggio del genere agli investitori, internazionali e non".

Sul debito pubblico Draghi ha mandato un altro messaggio inequivocabile, indicando che "non crede che all’Italia sarà chiesta una riduzione rapida del debito: per farlo scendere occorre tempo". Ma "il piano di correzione dei conti dovrà essere credibile".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.