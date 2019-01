BCE, cosa aspettarsi dalla riunione del 24 gennaio 2019

Per domani, 24 gennaio 2019, è prevista la prima riunione dell’anno del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Ecco cosa è lecito aspettarsi dall'assise

Per domani, 24 gennaio 2019, è prevista la prima riunione dell’anno del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Si tratta anche della prima assise dopo la fine del quantitative easing, andato in archivio a fine 2018. In realtà Francoforte continuerà a reinvestire i proventi relativi agli acquisti di titoli per altro tempo (“anche dopo l'avvio del percorso di crescita dei tassi” ha detto la stessa BCE).

Ma cosa aspettarsi dall’incontro di domani? Secondo molti osservatori l’istituto di Mario Draghi (che nel 2019 vedrà terminare il suo mandato) rimarrà prudente, soprattutto alla luce dei recenti dati macroeconomici. Come al solito molta attenzione sarà riposta sul discorso del presidente (previsto per le 14.30) e, soprattutto, per la successiva tornata di domande e risposte.



Secondo Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, nelle scelte della Banca Centrale Europea peseranno i recenti dati sulla produzione industriale. La prudenza della BCE è destinata a durare fino a fine 2018. Ecco il report dell’economista di Mirabaud:

I sondaggi PMI relativi al mese di gennaio che verranno rilasciati questa settimana saranno un indicatore importante dell’attività economica del primo trimestre. Le cifre recenti, soprattutto quelle della produzione industriale, sono state deboli e i dati pubblicati finora lasciano presagire che per il futuro non ci sarà una ripresa significativa dell’attività economica. Ne consegue che sul fronte della politica monetaria, la Banca Centrale Europea è certamente destinare a restare prudente. Non prevediamo, infatti, cambiamenti di politica monetaria fino alla fine dell'anno. Le ultime proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE sono a nostro avviso chiaramente ottimistiche. Anche le stime dell’Istituto di Francoforte sull'inflazione core - che dovrebbe raggiungere l'1,4% quest’anno e l'1,6% nel 2020 - non sembrano essere realistiche. Ci aspettiamo che al meeting di giovedì, il presidente Mario Draghi, mantenga un tono inequivocabilmente più accomodante, con la valutazione dei rischi da parte del Consiglio Direttivo che probabilmente includerà "rischi di ribasso" nello scenario di riferimento della BCE.

Sostanzialmente sulla stessa linea gli economisti di IntesaSanpaolo del team di Macroeconomic and Fixed Income Research. La scorsa settimana gli esperti hanno fatto il punto della situazione sull’incontro: