BCE, come risponderà alla FED e alla Bank of England?

11 mar 2020 ore 10:29

La BCE è chiamata a rispondere alle mosse della FED e della Bank of England. I due istituti centrali hanno deciso un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, in seguito all’epidemia di coronavirus e al crollo del prezzo del petrolio.

Gli operatori non prevedono che la banca centrale europea proceda con un taglio dei tassi, in conseguenza al limitato spazio di azione di questa misura. Piuttosto, non escludono misure straordinarie di politica monetaria.

Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo la BCE dovrebbe tentare l’arma di un consistente aumento del programma APP (Asset Purchase Programm, programma di acquisto ai titoli).

La COVID-19 (coronavirus) ha effetti pesanti e transitori sull’attività economica legati alle misure di contenimento, che però potrebbero diventare persistenti se portassero alla chiusura di imprese per crisi di liquidità. Un problema che non può essere affrontato con la politica monetaria, e che richiede soprattutto misure fiscali. Diversi Stati europei si stanno muovendo in tale direzione. Piuttosto, è la forte turbolenza dei mercati che richiede interventi da parte della Banca centrale. Fra le opzioni, riteniamo che un taglio dei tassi, oltre che impopolare, sarebbe percepito come irrilevante. Anche un allentamento del programma TLTRO III non avrebbe grande impatto psicologico. A nostro giudizio, la BCE dovrebbe tentare l’arma di un consistente aumento del programma APP, eventualmente allargando la gamma di titoli acquistabili ad emissioni highyield.

Franck Dixmier - Global Head of Fixed Income di Allianz Global Investors – preferisce un aumento del QE (quantitative easing) a un taglio dei tassi di interesse.

Nel prossimo incontro del 12 marzo quasi certamente la Banca Centrale Europea agirà con nuove misure, di fronte all'aggravarsi della crisi dei mercati e alle massicce misure di contenimento del coronavirus attuate in Italia (che dovrebbero essere adottate anche dagli altri Paesi della zona euro).

I mercati si aspettano un taglio dei tassi. Noi preferiremmo invece un aumento del QE, in un contesto in cui, vista l'evoluzione delle discussioni su possibili misure di sostegno al bilancio, un tasso ancora più negativo sembra meno urgente. Inoltre, un allentamento dei parametri del TLTRO-3, con agevolazioni di finanziamento mirate alle piccole e medie imprese (PMI), incoraggerebbe le banche a promuovere l'accesso al credito per le imprese più esposte alla crisi. L'obiettivo è quello di evitare che i problemi di liquidità si trasformino in problemi di solvibilità, che si tradurrebbero in una cascata di fallimenti e in un'esplosione della disoccupazione.

Anche Gero Jung – Chief Economist di Mirabaud AM – ritiene che un taglio dei tassi sui depositi non produrrà effetti significativi, preferendo misure mirate per le piccole e medie imprese.