Delocalizzazioni: l’impresa che lascia dovrà pagare più Cig (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

23 ago 2021 ore 07:30

Dopo lo scandalo dei licenziamenti, arrivati addirittura via Whatsapp, da parte di alcune multinazionali, in queste ore starebbe vedendo la luce il testo definitivo del decreto frena delocalizzazioni. Secondo quanto riportato da Marco Patucchi per La Repubblica, il testo - avente settembre come orizzonte temporale - manca ancora delle posizioni sul tema sanzionatorio di alcuni partiti della maggioranza. L'ipotesi, al momento, è quella di "spostare il peso delle sanzioni per le imprese inadempienti sul fronte degli ammortizzatori sociali", con Mario Draghi a determinare "il punto di caduta".

Obiettivo condiviso politicamente è quello di fissare obblighi "sociali" per le aziende: almeno sei mesi di preavviso alle istituzioni per il progetto di chiusura della fabbrica, nomina di un advisor che sarà interfaccia tra l'azienda e le istituzioni e che dovrà stendere un piano su ricadute occupazionali ed economiche, reindustrializzazione e potenziale acquirente.

