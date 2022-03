Default «imminente» per l’economia russa, la guerra affonda il rublo (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

10 mar 2022 ore 07:17

Non una guerra di natura militare, ma economica. È questa l'offensiva degli Stati Uniti in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. E la Russia, naturalmente, non ha alcuna intenzione di subire e basta. Un alto funzionario del partito Russia Unita ha già minacciato di "nazionalizzare" gli stabilimenti lasciati indietro dalle 250 aziende in fuga dal Paese. Secondo quanto riporta Antonella Scott per Il Sole24Ore, Fitch, Moody's e S&P hanno collocato a livelli "junk" l'affidabilità del debito sovrano russo, e si parlerebbe di default imminente. A quanto sembra, la Russia sarebbe stata colta di sorpresa dal congelamento della quota di riserve in valuta della sua Banca in USA ed Europa, la quale ammonterebbe a 643,2 miliardi di dollari.

Nel frattempo, da inizio anno il rublo ha perso il 40% del suo valore. Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale, "ha ordinato la conversione in rubli dell’80% dei profitti di un esportatore". Inoltre, per diversi mesi i cittadini residenti in Russia non potranno ritirare da eventuali conti in valuta più di 10mila dollari.

