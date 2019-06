Debito, mancano due miliardi per evitare le sanzioni della Ue (La Repubblica)

26 giu 2019 ore 08:40

Il quotidiano scrive che quello che l’Italia si prepara a mettere sul piatto della trattativa con la Commissione europea “non sarebbe sufficiente ad evitare la procedura sul debito pubblico”. Il tempo starebbe ora per scadere e senza sforzi ulteriori, evidenzia La Repubblica, “martedì prossimo Bruxelles approverà le raccomandazioni con il percorso di rientro che commissarierà l’Italia almeno fino al 2024-2025. A quel punto tra il Paese e la procedura ci sarà solo la riunione del 9 luglio dei ministri delle Finanze europei, che hanno l’ultima parola sul dossier”.

La Commissione avrebbe chiesto di colmare gli ammanchi sui conti 2018 e 2019 per un controvalore totale di 9 miliardi (e dare garanzie che nel 2020 l’aumento dell’Iva sarà sostituto da misure permanenti e credibili). Il Governo avrebbe invece messo sul piatto 7 miliardi, tra “risparmi da reddito di cittadinanza e quota 100 (che senza clausole a garanzia per la Ue non sono certi) e le entrate di Bankitalia, Cdp e contenzioso con Gucci”. Nessuna garanzia credibile sarebbe stata fornita infine sul 2020.

