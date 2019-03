Da aprile calano le bollette: -8,5% la luce e -9,9% il gas (Corriere della Sera)

27 mar 2019 ore 07:32

Il quotidiano indica che dal primo aprile le tariffe di gas e luce scenderanno significativamente, con un deciso risparmio sulla bolletta. Si stima che per una famiglia tipo, con consumi medi, il risparmio sarà pari a circa l'8,5% per l’elettricità e del 9,9% per il gas. Lo ha comunicato ieri l’Autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera)

Il Corriere della Sera evidenzia come le riduzioni "siano prevalentemente legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia, ma anche grazie ad un inverno non troppo rigido".

Arera ha calcolato che per ogni famiglia la spesa tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 per l’elettricità sarà di 565 euro, mentre per il gas arriverà a 1.157 euro.

