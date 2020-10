La crescita zero spaventa l’Ue. Il Recovery Fund dovrà salire (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

21 ott 2020 ore 08:19

La Repubblica analizza la situazione economica difficile dell'area euro e i cambiamenti che potrebbe subire il Recovery Fund.

Bruxelles starebbe controllando con attenzione i dati della ripresa economica e gli effetti della seconda ondata di Covid19 sul trimestre prima di comunicare le stime previste per il 5 novembre. La paura di una recessione per la Commissione UE comunque sarebbe evidente, secondo il quotidiano, anche se sarebbero necessari due trimestri in rosso consecutivi.

Una possibilità per alleviare il problema potrebbe riguardare il Recovery Fund, aumentando le risorse. Nella giornata di ieri sarebbero stati collocati anche i primi eurobond del programma Sure che prevede di utilizzare le risorse per gli ammortizzatori sociale. Nella giornata odierna invece dovrebbero ripartire le trattative per chiudere il cerchio del fondo da 750 miliardi di euro ed emanare il test definitivo. Le schermaglie politiche all'interno della Ue, secondo il quotidiano, renderebbero il tutto molto difficile e le parole di Paolo Gentiloni lo confermerebbero: "Non siamo ancora fuori dal tunnel".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.