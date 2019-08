Crac bancari, al via le richieste di indennizzo (Corriere della Sera)

22 ago 2019 ore 07:33

Il Corriere della Sera ha riportato la notizia che il Tesoro ha attivato il portale internet dove i risparmiatori rimasti invischiati nella liquidazione o risoluzione delle banche possono presentare richiesta di risarcimento. È il caso delle due banche venete, oltre a Banca Etruria, Carife, Banca Marche e CariChieti. “Le richieste di risarcimento potranno essere presentare entro 180 giorni a partire dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, ha precisato il quotidiano.

Il Corriere della Sera ha aggiunto che saranno privilegiati i risparmiatori che nel 2018 hanno dichiarato una situazione economica equivalente su base ISEE inferiore ai 35mila euro, come previsto in Gazzetta Ufficiale, oltre a richieste di risarcimento non superiori ai 50mila euro.

