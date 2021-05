Covid manager: un ruolo sempre più in espansione

Una figura sempre più richiesta in queste settimane, con le aziende alle prese con l'esigenza di far applicare i protocolli di sicurezza anti-Covid 19

di Redazione Soldionline

18 mag 2021 ore 15:16

Una figura sempre più richiesta in queste settimane, con le aziende alle prese con l'esigenza di far applicare i protocolli di sicurezza anti-Covid 19 e non farsi trovare impreparate da riaperture e ripartenza. E' il Covid manager, che come spiega ad Adnkronos/Labitalia Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, associazione di categoria dei manager "è un ruolo in espansione e sicuramente penso alle necessità, soprattutto delle pmi, che si sono trovate di fronte a una sfida eccezionale e che hanno bisogno di tutto il supporto manageriale possibile".

Tante le richieste, specie nel campo del turismo in vista della stagione estiva e anche nel settore dei matrimoni, per una ripresa 'in sicurezza'. "Ai Covid manager - spiega ancora Cuzzilla - servono doti organizzative e tecniche specifiche, sono risorse manageriali con specifiche competenze per la gestione delle risorse umane e in tema di sicurezza, in particolare per la salute di tutti lavoratori", conclude.