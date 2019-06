Conti, Italia rimandata ad ottobre. L’Europa congelerà la procedura (La Repubblica)

28 giu 2019 ore 07:40

La Repubblica ha analizzato la situazione economica italiana, ricordando le trattative tra il governo e la Commissione Europea sui conti pubblici.

Secondo il quotidiano tutta la procedura sarà rimandata al mese di ottobre. "L’appuntamento dell’Ecofin fissato per il prossimo 9 luglio con l’obiettivo di ratificare la procedura per debito eccessivo richiesta della Commissione, verrebbe rimandato", ha evidenziato La Repubblica, dopo che i dati economici hanno evidenziato un deficit per il 2019 inferiore alle previsioni. In pratica lo stato italiano ha registrato più entrate e meno uscite "alcune di queste sono strutturali e molte altre sono congiunturali".

Tuttavia, l'Ecofin, prima di dare un giudizio definitivo, vorrebbe avere a disposizione maggiore documentazione, in particolare la legge di bilancio da presentare entro il 30 settembre.

