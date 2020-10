Sui conti correnti 1.682 miliardi, come il Pil atteso nel 2020 (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

21 ott 2020 ore 08:02

Il Sole24Ore riporta ed analizza i dati mensili dell'Abi - l'Associazione Bancaria Italiana.

Nell'articolo di Laura Serafini si evidenzia come nel mese di settembre, secondo le rilevazioni, sarebbe aumentata la liquidità sui depositi dell'8% anno su anno, che si attesterebbe a 1.682 miliardi di euro. Un dato in crescita già da diverso tempo, ma che troverebbe conferma nell'ultimo bollettino. Il controvalore è ancora più importante se si tiene conto del Prodotto interno lordo del Paese di fine 2019 che si attestava a 1.787 miliardi di euro. Le due voci, secondo l'Abi, dobrebbero tendere alla convergenza nel 2020 con la prima in crescita e la seconda in flessione.

Gli italiani quindi sarebbero tornati dei risparmiatori, sopprattutto a causa della crisi sanitaria da Covid19 che sta generando incertezza nello scenario futuro. I dati del bollettino evidenzierebbero inoltre un aumento dei finanziamenti alle famiglie e alle aziende che si attesterebbe a 1.316 miliardi di euro con un +4,8% anno su anno. In diminuzione invece le sofferenze nette che ammonterebbero a 24,5 miliardi di euro.

