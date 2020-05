Cig record, ad aprile le ore di tutto il 2009 (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

Il Corriere della Sera riporta i dati dell'Inps sulle richieste di cassa integrazione da parte delle imprese. Nel mese di aprile sarebbe state richieste 772,3 milioni di ore di cassa integrazione dalle aziende contro i 25 milioni dello stesso mese del 2019. Un aumento del tremila percento. L'eccesso sarebbe dovuto principalmente al lockdown delle attività causato dal Covid-19 che, per questa volta, sarebbe stato esteso anche agli esercizi con meno di cinque dipendenti. Le regioni che avrebbero ricorso maggiormente alla cassa integrazione sarebbero state: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

"Altro dato che deve far riflettere è che circa l’85% delle ore autorizzate si riferiscono ad una durata di 9 settimane, che è la misura massima prevista dal decreto Cura Italia". Successivamente - con il decreto Rilancio - sono state previste altre 9 settimane. Tuttavia è possibile utilizzarne solo 5 subito, mentre le restanti 4 vanno destinate ai mesi di settembre e ottobre. Questo comporterebbe per le aziende, secondo il quotidiano, una mancanza di copertura per la seconda parte dell'anno.

Da evidenziare infine i ritardi dei pagamenti, in particolare della cassa in deroga. Fino ad oggi sarebbero 8 milioni i lavoratori messi in cig, ma solo 4,6 milioni avrebbero ricevuto l'assegno.

