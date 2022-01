Casa, Irap, Iva e verde: in manovra una giungla di bonus per 24 miliardi (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

3 gen 2022 ore 07:30

La nuova manovra fiscale 2022 prevede 24,4 miliardi di euro di agevolazioni fiscali per i contribuenti, nei prossimi tre anni. Secondo quanto riportato da Marco Mobili e Giovanni Parente per Il Sole24Ore di domenica 2 gennaio 2022, la legge di bilancio prevede circa 50 voci tra crediti d'imposta, aliquote ridotte, regimi speciali o esenzioni dal pagamento di imposte o tributi locali.

Il Sole24Ore ha calcolato uno stanziamento di 6,5 miliardi per il 2022, e 7 miliardi di euro per gli anni successivi destinati al taglio dell'Irpef e alla riduzione delle aliquote da 5 a 4, oltre che alla nuova configurazione di detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, autonomo e da pensioni.

Iscritte alla legge di bilancio ci sono numerose agevolazioni per il periodo 2022-2024, tra cui il 110% sugli interventi di risanamento energetico degli edifici.

Il quotidiano fa notare inoltre che la logica di fondo della nuova manovra non è più intesa a contrastare gli interessi contro l'evasione, ma è passata a un obiettivo di sostegno alla crrescita economica.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.