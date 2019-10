Carta bimbi da 400 euro al mese e da settembre via il superticket (Corriere della Sera)

24 ott 2019 ore 07:04

Il quotidiano riporta le indicazioni che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha fornito alla Commissione UE sulla prossima manovra economica. Che, per voce dello stesso responsabile del Tesoro, sarà “responsabilmente espansiva e basata su stime molto prudenziali sia per il gettito della lotta all’evasione, sia per l’impatto sulla crescita atteso dalle altre misure”. Il debito pubblico sarà ridotto, ma “attraverso un percorso più morbido, perché deve essere sostenibile sul piano economico”.

La Legge di Bilancio vera e propria, come il decreto fiscale che l’accompagna, è quasi definita ed arriverà in Parlamento la prossima settimana. Il Corriere della Sera elenca le misure che girano tra i ministri: “un aumento delle tasse sul tabacco (200 milioni), la conferma di quelle su plastica e bevande zuccherate, il ritocco delle accise sul gasolio (dal 2021), la cedolare secca sugli affitti concordati (al 12,5%) per un importo complessivo di 5 miliardi (500 milioni dai giochi), e l’eliminazione del superticket da settembre”. Limitato sarà poi l’intervento sulle partite Iva mentre il taglio del cuneo fiscale riguarderà invece i dipendenti con redditi fino a 35 mila euro. Per la famiglia arriverà un fondo unico da 2 miliardi nel triennio, con un assegno da 400 euro al mese per ogni figlio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.