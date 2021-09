Bollette, tagli agli oneri di sistema per limitare l’aumento di luce e gas (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

17 set 2021 ore 07:36

Il governo ha confermato l'intervento straordinario da 3 miliardi per limitare l'aumento record delle bollette previsto a partire dal primo ottobre: +40% per l'elettricità, e 31% per il gas naturale. Secondo quanto riportato da Luca Pagni per La Repubblica, un provvedimento verrà approvato nel Consiglio dei Ministri entro la fine della prossima settimana. Per combattere gli aumenti "si verrà in soccorso alle famiglie e piccole imprese con la revisione dei cosiddetti oneri di sistema".

Negli oneri di sistema sono incluse tutte le voci diverse dalla materia prima che servono a produrre l'energia, come ad esempio spese di trasporto e tasse. Gli oneri di sistema incidono sulla bolletta per il 10,7%, per una cifra di circa 11,1 miliardi di euro l'anno.

Ma cosa tagliare degli oneri di sistema? La strada potrebbe essere quella dello spostamento di una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, se non addirittura di una revisione dei fondi assegnati, "o in alternativa andare ancora una volta a pescare tra le "pieghe" del bilancio."

