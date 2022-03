Bollette, sforbiciata agli aiuti. Tagli agli incentivi per l’auto (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

3 mar 2022 ore 08:00

Fondo automotive e bonus per le famiglie più povere tra le sforbiciate al decreto sul caro bollette. Lo scrive Diego Longhin su La Repubblica: “in particolare si contano 100 milioni in meno per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas: dovevano essere 500 milioni per il secondo trimestre del 2022, ma saranno solo 400”. Mancano invece 100 milioni sul fronte auto, per il 2022. In Cdm del 18 febbraio l’importo era stato indicato pari a 800 milioni, da aumentare a un miliardo ogni 12 mesi fino al 2030.

Sulla Repubblica si legge che il rischio è che gli incentivi non bastino. “Nel 2021, considerando anche gli avanzi degli anni precedenti, il governo ha speso per ecobonus e bonus auto più di 1 miliardo”, spiega Longhin. Adesso, con le stesse risorse, dovrebbe sostenere la transizione energetica.

Nel frattempo il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti spinge per l'approvazione di una misura sulle auto elettriche che ricalchi quella del 2021, e che prevede incentivi fino a 6mila euro per chi intende acquistare un veicolo totalmente elettrico.

