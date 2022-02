Bollette: uno sconto alle famiglie e alle imprese energivore. Caccia a 5-7 miliardi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

10 feb 2022 ore 07:53

In arrivo contro il caro bollette uno sconto a imprese e famiglie. Lo avrebbe accennato, parlando di "intervento di ampia portata", Mario Draghi, in visita ieri a Genova. Per Valentina Conte e Luca Pagni, che ne scrivono su La Repubblica, si tratterebbe, nello specifico, di un decreto bollette per un ammontare di 5 o 7 miliardi.

“Per il primo trimestre 2022 sono stati stanziati 5,5 miliardi, raddoppieremo questa cifra, ma non è il momento di decidere uno scostamento”, sono le parole della sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra di Leu. Per quanto riguarda la destinazione dei fondi, il governo starebbe valutando quanto proposto da Confindustria: “Dagli sgravi fiscali - scrivono i giornalisti - all’aumento della remunerazione del servizio di “interrompibilità” da parte delle imprese energivore”

L’esecutivo però si starebbe muovendo anche su un altro fronte, per facilitare il raddoppio dell’estrazione di gas dai giacimenti nazionali off shore. Ma non si parlerebbe di tempi brevi: il primo gas estratto arriverebbe tra un anno e mezzo o due.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.