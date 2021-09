Bollette, scattano i maxi-rincari: +29,8% la luce e +14,4% il gas (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

29 set 2021 ore 07:27

La stangata sulle bollette di luce e gas per le famiglie italiane è ufficiale. Secondo quanto riportato da Andrea Ducci per il Corriere della Sera, nel quarto trimestre la bolletta dell'elettricità registrerà un rincaro medio del 29,8%, mentre per il metano si assesterà a quota 14,4%. Tra le ragioni del maxi aumento vi sarebbero il "balzo dei prezzi delle materie prime (gas e petrolio in testa), spinti dalla forte domanda da parte di economie in fase di ripresa post pandemia, a pesare sono anche le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento e le elevate quotazioni dei permessi di emissione di Co2".

Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, stima che per il 2021 "i costi complessivi per i consumi di elettricità e gas su una famiglia tipo arriveranno a toccare i 631 euro, ovvero 145 euro in più rispetto al 2020. Per il gas, la bolletta annuale di una famiglia toccherà quota 1.130 euro, con una variazione di 155 euro rispetto allo scorso anno (+15%)".

Senza l'intervento dello Stato, il rincaro sarebbe stato del 45% circa sulla luce e del 30% sul gas.

