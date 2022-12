Bollette, l’elettricità scende del 19,5%. L’effetto del calo dei prezzi del gas (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

I dati Arera emersi nella giornata del 29 dicembre lasciano presagire che i prezzi energetici potrebbero calmierarsi al punto da manifestare effetti anche sulle bollette. Il prezzo dell'elettricità, scrive Fausta Chiesa per il Corriere della Sera, è sceso per i circa 7,3 milioni di consumatori che sono rimasti nel mercato tutelato. L'Agenzia stima inoltre che nel primo trimestre del 2023 il prezzo dell'energia scenderà del 19,5% rispetto al quarto trimestre 2022. In base ai dati preliminari, nel trimestre in corso il prezzo sarebbe sceso del 48% rispetto al precedente.

Le condizioni, spiega Arera, sarebbero più favorevoli, anche grazie al livello degli stoccaggi sopra all'80% e ai prezzi a termine.

Il presidente Arera, Stefano Besseghini, invita però alla cautela: "La situazione sui mercati all'ingrosso ha risentito di particolari condizioni ambientali ma anche di un’evoluzione e di un rafforzamento della capacità di reazione del sistema al permanere delle tragiche vicende belliche che ancora caratterizzano lo scenario internazionale".

