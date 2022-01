Bollette, dieci miliardi per fermare la stangata. Le imprese: non basta (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

19 gen 2022 ore 07:47

Il primo intervento potrebbe arrivare già il 20 gennaio, con un'operazione da 1,5 miliardi di euro in approvazione presso il Consiglio dei Ministri per far fronte al caro bollette tramite i proventi delle aste da Co2. Nel medio-lungo termine, si parla invece di 10 miliardi di euro, che vanno da "cartolarizzazione degli oneri di sistema delle bollette al taglio degli incentivi su idroelettrico e fotovoltaico".

Secondo quanto afferma Rosaria Amato per La Repubblica, l'obiettivo è quello di creare misure strutturali al fine di evitare un esborso ogni tre mesi. Quest'operazione non richiede lo scostamento di bilancio richiesto a gran voce da più partiti politici, e sarà finanziato attraverso risorse disponibili.

Non è detto, però, che 10 miliardi siano sufficienti. È questa la perplessità di cui si discuterà oggi, 19 gennaio 2022, al tavolo del ministero dello Sviluppo Economico. I costi energetici per l'industria sono cresciuti del 375% in tre anni. "10 miliardi non possono bastare se si vogliono aiutare sia imprese che consumatori," spiega l'Unione Nazionale Consumatori.

