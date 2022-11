Bollette a rate, bonus aziendali: arrivano i nuovi aiuti anti crisi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

10 nov 2022 ore 07:40

Secondo quanto scrive Giuseppe Colombo per La Repubblica, arriva il nuovo pacchetto dal valore di 9 miliardi varato dal Governo in sostegno contro rincari e crisi energetica. Sul tavolo i numeri di una nuova rateizzazione delle bollette e il tetto dell'esenzione dalle tasse per le aziende, che verrà portato a 3 mila euro. Il resto del decreto è un'estensione a fine dicembre della strategia di Mario Draghi.

Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i 21 miliardi di euro contro il caro energia verranno destinati al rinnovo dei crediti d'imposta per le imprese e al taglio dell'iva al 5%. Altri soldi, per non incorrere in un deficit di bilancio, potrebbero essere recuperati ridimensionando il superbonus e tagliando un miliardo di euro al reddito di cittadinanza, insieme ad interventi sulle cartelle fiscali.

Nove i miliardi di euro che servono per finanziare le pensioni, la flat tax e le spese indifferibili. La tassazione al 15% della flat tax, riporta Colombo, avrà un'estensione limitata. Infatti, l'aliquota a cui si applica sarà portata da 65 mila euro a 85 mila euro.

