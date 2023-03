Blockchain, approvate le regole per l’emissione di azioni e bond (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

17 mar 2023 ore 07:51

Secondo quanto scrive Antonio Criscione per il Sole24Ore, il consiglio dei ministri ha dato il suo via libera al decreto legge che introduce le norme per l'emissione di azioni e obbligazioni "tokenizzate". Norme che rivoluzionano la futura presentazione di alcuni strumenti finanziari tradizionali. Infatti, entro il 23 marzo 2023, i paesi europei dovranno pubblicare le regole nazionali che rendono applicabile il regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la cosiddetta blockchain.

Secondo gli esperti il nuovo decreto presenta un intervento ad ampio raggio e sembra essere una versione sicuramente migliore rispetto alle precedenti. "Il Regolamento Ue prevede l’emissione, la negoziazione e il regolamento di transazioni in token che rappresentano digitalmente determinati titoli" riporta Criscione. In merito ai titoli che possono essere tokenizzati, il DI fa chiarezza: azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano, ricevute di deposito relative a obbligazioni e altri titoli di debito, strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano e azioni o quote di organismi di investimento collettivo.

