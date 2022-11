Bilancio, manovra da 30 miliardi. Contanti, slitta il tetto a 5 mila euro (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

18 nov 2022 ore 07:41

Nella prima manovra del governo Meloni a determinare il perimetro della Legge di Bilancio saranno due fattori: il tempo, che è poco, e la scelta di destinare i 21 milioni di euro derivati dallo scostamento di bilancio alle misure contro il caro bollette. Secondo quanto riportano Andrea Ducci e Fabio Savelli per il Corriere della Sera, il governo ha spiegato che tutte le altre misure "dovranno essere coperte con maggiori introiti o tagli di spesa". In pratica non verranno finanziate a debito, con uno scostamento.

Si stima che la manovra varrà circa 33 miliardi di euro, a patto che Bruxelles approvi l'uso dei fondi strutturali. Altrimenti la cifra scenderà a 30 miliardi. 10 miliardi saranno a disposizione di quanto promesso nei progammi elettorali: per esempio, la flat tax per le partite iva con ricavi fino a 85 mila euro.

In attesa di aggiornamenti per la riforma pensionistica, con un'ipotesi di soluzione ponte con quota 41 (gli anni di contributi) e 62 anni di età come requisiti per lasciare il lavoro nel 2023. Stretta poi sugli abili al lavoro che percepiscono un reddito di cittadinanza e rifiutano un impiego. In arrivo anche il taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti in una proroga della riduzione di due punti per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro. Rimandato il tetto del contante a 5mila euro, poiché ritenuto "non urgente". Per quanto riguarda la tregua fiscale, nel piano sono inclusi sia una nuova edizione della rottamazione delle cartelle sia la voluntary disclosure. In fase di riavvio anche i lavori per il Ponte sullo Stretto, su cui penderebbero contenziosi per circa 700 milioni di euro.

