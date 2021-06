Bezos e il club degli ultra ricchi? Pagano tra lo 0 e il 3% di tasse (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

Pur essendo tra gli uomini più ricchi degli Stati Uniti e del mondo, le dichiarazioni dei redditi dei super miliardari hanno fatto sollevare più di un sopracciglio. Le loro aliquote fiscali, infatti, sarebbero tra le più basse.

Secondo quanto riportato dalla penna di Federico Fubini per il Corriere della Sera, multimiliardari come Warren Buffett, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ed Elon Musk avrebbero versato, negli ultimi anni, tasse in quote molto basse rispetto alle dimensioni della loro ricchezza. Alcuni di loro sarebbero riusciti ad abbattere fino a zero l'onere fiscale sulle persone fisiche. I dati emergono da una inchiesta condotta da ProPublica, organizzazione non profit di giornalismo investigativo di New York, che ha analizzato i redditi e la situazione patrimoniale dei super ricchi.

Negli USA il ceto medio paga aliquote tra il 14 e il 37%. I più ricchi vengono tassati, sull'aumento netto dei loro patrimoni tra il 2014 e il 2018, dallo 0,1% di Warren Buffett o lo 0,98% come accade a Jeff Bezos. Elon Musk ha versato il 3,27%.

