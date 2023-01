Benzina, scattano gli aumenti: ecco dove si può risparmiare (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

Secondo quanto riportano Fausta Chiesa e Valentina Iorio per il Corriere della Sera, nel 2023 carburanti e pedaggi saranno più cari a causa della fine dello sconto sulle accise, che fino a fine 2022 valeva 18,3 centesimi al litro per benzina e diesel e 3,4 centesimi al litro su Gpl.

Per la "Staffetta Quotidiana", nel 2023 salirà anche il costo di miscelazione dei biocarburanti nei carburanti fossili e il rincaro che verrà applicato ai rivenditori. Secondo Chiesa e Iorio, il prezzo medio del carburante servito potrebbe salire a circa 1,96 euro al litro per la benzina e 2,07 per il gasolio. Leggermente più basso il prezzo al self service, rispettivamente, 1,81 euro al litro e 1,87 euro al litro. I pedaggi sono saliti del 2% da inizio 2023 e saliranno di un altro 1,34% dal primo luglio 2023. Il ministero dello Sviluppo consiglia la consultazione dell'app "Osservaprezzi carburanti" per poter risparmiare e trovare il prezzo del carburante più conveniente.

Secondo uno studio Confimprese, i rincari dei prezzi dei carburanti frenerà le famiglie italiane nelle spese, con solo un terzo degli italiani che approfitterà degli sconti invernali che inizieranno in questi giorni.

