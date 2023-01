Benzina, l’accisa è mobile: ecco il compromesso che frena il caro prezzi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

Secondo quanto sottolinea Giuseppe Colombo per La Repubblica del 15 gennaio, è stato approvato lo scudo sul costo alla pompa legato al mercato del petrolio. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contro la presunta speculazione e l'applicazione di un tetto al prezzo della benzina sulle autostrade, non è bastato a far cessare lo sciopero dei gestori dei distributori, a cui verranno applicate multe da 500 a 6.000 euro se non comunicheranno il prezzo al ministero e non esporranno il doppio listino.

La misura accettata dai benzinai è quella dell'accisa mobile, nonchè la riduzione in maniera proporzionale sull'aumento dei prezzi delle imposte sulla benzina, il quale però non sarà automatico ma a discrezione del Governo, che interverrà solo se il prezzo medio registrato dal greggio nel bimestre precedente supererà quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, la cui traduzione significa che l'intervento avverrà per prezzi superiori ai 2 euro al litro.

Ritornano i bonus da 60 euro per i trasporti pubblici, riservati soltanto a chi ha un reddito fino a 20 mila euro.

