Bce, tre opzioni per scongelare i dividendi bancari (Il Sole24Ore)

27 nov 2020 ore 08:05

Il Sole24Ore mette il focus sulle ipotesi di liberare i dividendi delle banche, ad oggi congelati fino al 1 gennaio 2021, a seguito delle raccomandazioni della Banca Centrale Europea.

Alla metà del mese di dicembre l'organo di vigilanza bancaria europea sarà chiamato a presentare una nuova valutazione che, secondo l'articolo di Isabella Bufacchi, vedrebbe diverse opzioni da discutere ed in particolare: uno slittamento di altri sei mesi per analizzare l'evoluzione della pandemia da Covid19, uno studio di ogni singolo caso specifico con decisioni "ad hoc" oppure l'introduzione di un "cap", ovvero una soglia di distribuzione massima per evitare la fuga degli operatori verso altri mercati con meno vincoli sistemici.

Ad oggi, secondo la testata economico finanziaria, nessuna decisione sarebbe stata ancora presa: le ipotesi sul tavolo resterebbero da analizzare.

