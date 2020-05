Bce: forte incertezza sui tempi della ripresa. Usa, il gelo sul lavoro (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

15 mag 2020 ore 07:03

Il Corriere della Sera evidenzia gli ultimi dati sull'andamento economico della zona euro, che sembrerebbero mostrare una crisi senza precedenti.

Secondo il quotidiano dall'ultimo Bollettino economico rilasciato dalla Banca Centrale Europea, l'impatto della pandemia su alcuni settori è stato particolarmente duro, in particolare i settori dei servizi e il manifatturiero. Il Pil dell'area, nel primo trimestre, sarebbe sceso del 3,8% rispetto allo trimestre precedente e si prevede che questa dinamica di peggioramento possa accelerare nel secondo trimestre. Così, secondo quando riporta il Corriere, "per l’intero anno, il Pil è previsto in flessione tra il 5 e il 12%".

La Banca centrale europea avrebbe messo in campo diverse misure a sostegno dell'economia: il rafforzamento delle linee di credito agevolato del Tltro, il lancio del Peltro e l'avviamento del Pepp per 750 miliardi. In aggiunta al programma App di Mario Draghi. Misure essenziali, ma che secondo la testata giornalistica potrebbero non bastare.

Le misure economiche non starebbero rassicurando i mercati, sarebbero ancora turbati dalle parole di mercoledì del presidente dlela Federal Reserve, Jerome Powell.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.