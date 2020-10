BCE, cosa aspettarsi dalla riunione di ottobre 2020

Le riunione di ottobre della BCE arriva in un momento complicato per l’economia europea, alle prese con la seconda ondata dei contagi da Covid-19. Tuttavia, non sono previste modifiche sostanziali alla politica monetaria

di Redazione Soldionline

28 ott 2020 ore 14:29

Le riunione di ottobre della BCE arriva in un momento complicato per l’economia europea. La crescita dei contagi da Covid-19 ha fatto scattare l’ipotesi di nuove misure straordinarie per contrastare l’epidemia. Tuttavia, secondo gli addetti ai lavori, i vertici della banca centrale europea non dovrebbero apportare modifiche sostanziali alla politica monetaria, rinviando le decisioni più importanti alla riunione di dicembre.

È di questo avviso Peter Allen Goves - Fixed-Income Research Analyst di MFS IM – secondo cui nelle prossime riunioni la BCE potrebbe decidere per un ulteriore allentamento della politica monetaria.

Non ci si aspetta un cambiamento sostanziale nella politica monetaria, ma, a nostro avviso, l'aumento dei rischi potrebbe comportare un maggiore allentamento nelle riunioni successive. Prima di intervenire ancora, la BCE potrebbe voler attendere la prossima serie di proiezioni degli esperti, previste a dicembre, e fare un bilancio degli eventi in corso.

Il principale rischio di ribasso riguarda il modo in cui le rinnovate preoccupazioni legate al Covid-19 peseranno sulle prospettive economiche e il contesto di inflazione contenuta. Viviamo in un mondo in cui, nonostante i livelli record di sostegno monetario, l'ultima rilevazione IPCA è stata dello -0,3% su base annua a settembre (con il core allo 0,2% su base annua). Nel frattempo le previsioni della BCE per l'inflazione a lungo termine sono al di sotto del target e le aspettative di inflazione basate sul mercato rimangono sottotono.

È probabile che vi sia un ulteriore conferma di come la BCE accolga con favore le iniziative fiscali dell'UE. La stessa Lagarde nell'ultimo incontro ha dichiarato che "per quanto riguarda le politiche fiscali, una posizione ambiziosa e coordinata resta fondamentale". Il Presidente ha parlato ancora una volta del doppio ruolo del PEPP e di come una delle sue funzioni chiave sia quella di stabilizzare i mercati e garantire una corretta trasmissione della politica della BCE.

Anche Gero Jung - Chief Economist di Mirabaud AM – ritiene che la riunione del 29 ottobre sarà di transizione, in attesa di nuove misure in quella successiva di dicembre.

In occasione del meeting di questo giovedì, non ci aspettiamo che la BCE annunci ulteriori misure di stimolo adesso. Riteniamo però che l’istituto di Francoforte manterrà un orientamento di politica monetaria ultra-accomodante, creando aspettative per un ingente aumento delle misure di Quantitative Easing nel meeting di dicembre.

Per quanto riguarda le indagini sulle imprese di ottobre è emerso che l'attività industriale continua la ripresa e sta nettamente sovraperfomando il settore dei servizi. Mentre il calo del sentiment nel comparto dei servizi non sorprende - considerate le nuove misure restrittive in molti Paesi europei - il miglioramento del settore manifatturiero è incoraggiante. In particolare, l'industria manifatturiera tedesca - il relativo indice PMI è salito a 58 punti, un massimo di 2 anni e mezzo - suggerisce che l'attività industriale sta continuando a crescere.

Konstantin Veit - Senior Portfolio Manager Euro Rates Desk di PIMCO – segnala che la riunione decisiva della BCE sarà quella di dicembre.