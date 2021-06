La BCE conferma il pacchetto di stimoli

di Redazione Lapenna del Web

11 giu 2021 ore 09:53

La BCE mantiene in atto il suo enorme pacchetto di stimoli. Stando a quando confermato da un report del Macro & Strategy Team di Mirabaud AM, l'ultimo policy meeting della Banca Centrale Europea ha analizzato tre questioni principali.

La prima riguarda gli acquisti netti in ambito del programma emergenziale di acquisto di obbligazioni, i quali continueranno nel prossimo trimestre a ritmo elevato. Attualmente, la BCE procede con acquisti nell’ambito del PEPP per un importo di oltre 80 miliardi di euro al mese e intende proseguire di questo passo in linea con la dichiarazione di mantenere "favorevoli" le condizioni di finanziamento. A questo proposito, Mirabaud AM ha riportato alcune dichiarazioni di Christine Lagarde, secondo cui qualsiasi discussione sull'uscita dagli acquisti aggressivi tramite il PEPP è prematura.

Il secondo punto riguarda gli aumenti dell'inflazione, i quali saranno probabilmente di breve durata. La BCE ha aggiornato le proprie previsioni su crescita e inflazione. Sulla crescita si mantiene ottimista sia per quest'anno che per il 2022, pur mantenendo invariato il dato del 2023. Per quanto riguarda l'inflazione, un punto chiave è la proiezione a lungo termine dell'IPC nel 2023 - un valore che è stato lasciato inalterato. I valori più alti dell'inflazione indicati dagli economisti della BCE per quest'anno e il prossimo riflettono principalmente effetti di base e fattori transitori - le proiezioni di inflazione a più lungo termine rimangono tristemente basse, molto lontane dall'obiettivo ufficiale della Banca centrale di un'inflazione "di poco inferiore al 2%". Come sottolineato da Christine Lagarde, l'inflazione rimane "lontana dall'obiettivo finale".

Il terzo tema riguarda il consenso all'interno del consiglio direttivo della BCE. Secondo Mirabaud AM, un clima di armonia rafforzerebbe l'incisività delle decisioni future, anche sul programma PEPP e sulla revisione strategica.

L'implicazione sugli investimenti, secondo i suggerimenti del report di Mirabaud AM, è quella di mantenere una posizione neutrale sull'azionario dell'eurozona, con un sovrappeso sulle PMI.

Sul reddito fisso, la posizione è di sottopeso sulle obbligazioni sovrane. La visione è positiva sulla coppia valutaria euro-franco svizzero, mentre gli esperti prevedono un movimento laterale dell'euro rispetto al dollaro.

