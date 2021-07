Bce, cambierà la linea sul nuovo target d’inflazione (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

13 lug 2021 ore 07:17

La nuova strategia della Banca Centrale Europea avrà come obiettivo di inflazione "il 2% a medio termine". Questa percentuale simmetrica, secondo quanto riportato da Isabella Bufacchi per Il Sole24Ore, porterà una nuova serie di rformulazioni, a cominciare dalla nuova dichiarazione di politica monetaria fino alla forward guidance ricalibrata.



Secondo l'articolo del quotidiano economico, il prossimo 22 luglio i membri del consigli direttivo di Francoforte saranno portati a riesaminare le politiche monetarie. Ora che l'economia opera in prossimità del limite inferiore per i tassi di interesse nominali, saranno necessarie politiche incisive per evitare il radicamento dell'inflazione.

