Bankitalia, un «cuscino» per i rischi delle banche (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

11 mar 2024 ore 09:18

Secondo quanto riporta Luca Davi per il Sole24Ore in edicola sabato 9 marzo, la Banca d'Italia ha annunciato la volontà di introdurre dei buffer di capitale macroprudenziali con l’obiettivo di sostenere l’economia in caso di shock esterni, tramite l'applicazione di un buffer di rischio sistemico pari all'1% delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte. L'obiettivo, scrive Davi, sarebbe raggiunto gradualmente, con lo 0,5% che andrebbe rispettato entro la fine del 2024 e il restante 0,5% entro il 30 giugno 2025.

La finalità dell'introduzione del buffer, spiega Via Nazionale, è quella di favorire la capacità degli intermediari di assorbire eventuli perdite continuando a finanziare le imprese e le famiglie italiane. I costi dell'attivazione della riserva, segnala Banca d'Italia, sarebbero contenuti nell'attuale contesto macroeconomico.

Luca Davi sostiene che la mossa di Bankitalia non colpisca di sorpresa il sistema bancario italiano, il quale potrebbe utilizzare l'introduzione di cuscinetti aggiuntivi come jolly per continuare a fornire liquidità al sistema economico pur in caso di improvvise emergenze.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.