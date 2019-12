Banche, s’impenna la raccolta: i depositi salgono del 7,9% (Il Sole24Ore)

18 dic 2019 ore 07:02

Il quotidiano economico riporta e commenta i dati del Bollettino Mensile dell'ABI sull'attività bancaria degli istituti del nostro paese. Dal rapporto emerge che nel mese di ottobre le sofferenze nette erano salite a 31,4 miliardi dai 30,7 di settembre. Una dinamica però che comunque "non rappresenta il segnale di un deterioramento dei crediti quanto piuttosto uno degli scostamenti mensili che si registrano nel trend di calo in atto da alcuni anni". Va considerato infatti che rispetto a ottobre 2018 le sofferenze sono in calo del 17,9%. E la riduzione è poi di oltre 57 miliardi (il 64,7%) se si considera il livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 pari a 88,8 miliardi.



Indicazioni molto positive, invece, dalla raccolta, salita con un balzo del 7% annuo in novembre dal 5,3% di ottobre, "a riconferma di un’aumentata predisposizione verso la liquidità da parte dei risparmiatori". Bene i depositi da clientela "cresciuti del 7,9% annuo (+6,2% in ottobre)".

