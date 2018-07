Banche, chi è a rischio illiquidi (MF)

di Edoardo Fagnani

20 lug 2018 ore 07:56

MF ha riportato alcuni stralci dell’analisi elaborata da R&S Mediobanca sui principali istituti internazionali.

Il report ha evidenziato che un’eventuale riduzione del 5% del valore dei titoli illiquidi potrebbe determinare una riduzione del 3% del capitale delle banche europee. Tuttavia, gli effetti potrebbero essere molto differenti sui singoli istituti. “Nell’Eurozona sarebbero colpite soprattutto le banche tedesche e francesi”, ha precisato il quotidiano finanziario.

MF ha ricordato che i titoli in questione non rappresentano completamente esposizioni rischiose, ma si tratta di derivati e titoli strutturati; il loro valore non è determinato dal mercato ma in base ai modelli delle banche. Di conseguenza, “questi strumenti preoccupano per le dimensioni e l’opacità”, ha puntualizzato MF.

