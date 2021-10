Banche: in Europa è scontro sulle regole di Basilea. La Francia si oppone (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

27 ott 2021 ore 07:52

Secondo quanto riportato da Claudio Tito per la Repubblica, sarebbe in arrivo la "nuova legge fondamentale" delle banche, con regole "più rigide per i parametri che indicano la solidità degli istituti".

La Commissione recepisce e modifica l'accordo "Basilea III" che ridisegna le regole dietro gli istituti bancari. Ed è così che "si è scatenata una vera e propria battaglia, che ha coinvolto le società direttamente interessate e alcuni Paesi dell’Unione europea che si sentono minacciati. In particolare la Francia e la Danimarca".

Gli interessi in gioco sono altissimi e la "potenziale stretta" arriva all'inizio della ripresa economica. La Commissione cerca dunque la mediazione: "l’impatto sui criteri di solidità non dovrebbe comportare un costo superiore al 10%. L’intento è fissare paletti che rendano meno esposte le banche per assicurarne la solidità". Prima dell'implementazione, in ogni caso, si dovrà aspettare almeno il 2027.

