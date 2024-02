Banche, fondo da 300 milioni. Un paracadute per le piccole (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

27 feb 2024 ore 07:47

Secondo quanto riportato da Luca Davi per Il Sole24Ore, Schema volontario (l’associazione costituita all’interno del Fondo interbancario) starebbe lavorando a un fondo con dotazione indicativa di circa 300 milioni di euro finalizzato a intervenire sulle banche minori e prevenire situazioni di crisi. Questa dotazione sarebbe interamente finanziata dal sistema bancario e su base volontaria.

Allo schema aderiscono 102 banche italiane, ovvero il 78% delle banche consorziate al Fitd, a copertura del 93,4% dei depositi protetti totali.

Il Sole24Ore prevede che il progetto dovrebbe andare in porto entro il primo semestre 2024. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di disporre dei fondi per "agire in maniera preventiva sulle banche più piccole e fragili ma ancora in bonis, in una logica di early intervention".

