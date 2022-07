Banche e tassi in rialzo: la Bce contro gli extraprofitti (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

5 lug 2022 ore 07:45

L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base è ormai dato per scontato. Nella riunione del 21 luglio, la banca centrale europea potrebbe però anche modificare le condizioni delle sue aste "Tltro" che da anni "forniscono agli istituti buona parte dei loro fondi".

Secondo quanto riporta Andrea Greco per La Repubblica, la notizia sarebbe stata data dal Financial Times e avrebbe trovato conferma: cambiamenti restrittivi, tramite "un meccanismo che azzeri le possibilità di lucrare tra il tasso agevolato a cui la Bce concesse quei prestiti triennali e i tassi, più alti benché pari a zero, a cui i fondi inerti sono "parcheggiati" presso la stessa Bce".

Una fonte al lavoro sul dossier avrebbe stimato una dozzina di miliardi di "extraprofitti" derivanti dall’arbitraggio Tltro e legati all’aumento dei tassi: ma aggiunge che "i banchieri centrali dell’euro sono determinati a non lasciare questa rendita agli istituti".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.