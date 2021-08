Banche e crisi, la Bce prepara l’ultimo round di super prestiti (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

23 ago 2021 ore 07:17

Secondo quanto riportato da Isabella Bufacchi per Il Sole24Ore, la terza edizione delle operazioni di rifinanziamento TLTRO si chiuderà quest'anno a un importo totale di 2.300 miliardi di euro. La prossima asta, la penultima, è prevista per il 21 settembre, a un importo medio di 60 miliardi di euro mentre l'ultima asta è programmata per il 14 dicembre e un ammontare di circa 50 miliardi di euro stimati.

Complessivamente, le aste TLTRO III supereranno di almeno 450 miliardi di euro i sostegni del programma pandemico Pepp, i quali dovrebbero attestarsi a 1.850 miliardi di euro.

Christine Lagarde ha sottolineato a più riprese il successo di questo strumento di accomodamento della politica monetaria, e il mercato, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a scommettere su un TLTRO IV post-pandemia, al fine di "sostenere la ripresa con condizioni di rifinanziamento favorevoli". Tutto dipenderà dall'andamento dell'inflazione e dell'economia, in una fase incerta come quella pandemica.

