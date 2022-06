Auto, biodiesel oltre il 2035. Da Berlino un assist all’Italia (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

29 giu 2022 ore 07:40

Attraverso i carburanti sintetici, l'Italia starebbe puntando a non legare l'auto alla sola tecnologia dell'elettrico, tenendo così in vita i motori tradizionali. Secondo Diego Longhin de La Repubblica, l'assist per l'italia sarebbe arrivato dalla Germania.

Steffi Lemke, ministra verde grande sostenitrice delle mantenimento delle norme proposte dalla Commissione e votate dal Parlamento che prevedono la fine dei motori tradizionali fra tredici anni senza appello, ha espresso il suo parere sui biofuel nel 2035. Lemke fa riferimento solo a trasporti speciali e carburanti destinati al solo parco circolante, ma il ministro Cingolani per la transizione ecologica si è dichiarato soddisfatto della direzione che starebbe prendendo il dialogo. Prima della riunione del Consiglio dei ministri dell'Ambiente, l'Italia aveva proposto lo slittamento dello stop alle auto diesel e benzina al 2040, limite che non sembrerebbe essere stato sollevato ma che, attraverso i biofuel, avrebbe trovato una soluzione palliativa.

Per Cingolani, scrive il quotidiano, è anche una questione sociale di disparità: "In Unione Europea acquistare un’auto elettrica costerebbe sei mesi di stipendio per qualcuno e dieci anni per qualcun altro".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.