Assegno ponte per 1,4 milioni di famiglie, vale 962 euro in 6 mesi (La Repubblica)

23 giu 2021 ore 07:34

L'assegno ponte previsto per le famiglie con figli minorenni è in arrivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per il 5,5% delle famiglie italiane con Isee fino a 50mila euro. Si tratta di una misura dal controvalore pari a circa 962 euro in sei mesi per tutte quelle famiglie escluse dagli assegni familiari, che sono circa 1,4 milioni. Il 15,8% delle famiglie ad oggi titolari di assegni, invece, perverrà un aumento in busta paga in media di 377 euro nei sei mesi.

Secondo quanto riportato da Repubblica dalla penna di Valentina Conte, si tratterebbe di una soluzione momentanea in vista dell'attuazione del Family Act e della riforma fiscale previsti dal Recovery Plan.

L'assegno, compatibile con il reddito di cittadinanza, potrà essere richiesto sul sito dell'Inps seguendo quello che viene definito un "iter molto semplice e accessibile, con pochi dati e controlli automatizzati" - ha affermato Tridico. Le domande dal 1° luglio al 30 settembre garantiranno di ricevere i soldi anche retroattivamente a partire da luglio. In seguito, solo a partire dal mese successivo alla domanda.

