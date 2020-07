Assegno dalla gravidanza ai 21 anni. Famiglie, primo sì ai nuovi bonus (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

22 lug 2020 ore 08:27

Il Corriere della Sera evidenzia i passi verso l'approvazione dei vari decreti legati al Family Act.

Secondo l'articolo di Caudia Voltattorini ieri sarebbe stato approvato il disegno di legge Delrio-Lepri alla Camera con una quasi totalità di voti a favore. Il prossimo passaggio, secondo il quotidiano, sarebbe il Senato per dare il via libera ai vari decreti legislativi.

Il provvedimento riguarderebbe l'assegno mensile rivolto a tutte le nuove nascite e i figli fino ai 21 anni di età e dovrebbe diventare efficiente nel 2021. L'obiettivo sarebbe supportare le famiglie e invertire il calo demografico attraverso l'eliminazione dei bonus attualmente presenti creando un'assegno unico.

Secondo la testata mancherebbero all'appello 7 miliardi per dare vita alla riforma. Attualmente sarebbero utilizzati 15 miliardi, ma in totale servirebbero 22 miliardi di euro. I destinatari dell'assegno dovrebbero essere divisi in tre fasce di Isee e l'importo potrebbe arrivare a 200 euro. Un maggiorazione spetterebbe per i figli disabili e le famiglie con più di tre figli.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.