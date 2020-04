“Aprire subito dove è sicuro. Serve finanza d’emergenza” (Corriere della Sera)

16 apr 2020 ore 07:27

Il Corriere della Sera ha intervistato Corrado Passera, attuale amministratore delegato di illimityBank, banca on-line quotata al MidCap di Borsa Italiana.

Secondo il manager l’attuale priorità è quella di rimettere in moto l’economia velocemente per evitare un rischio povertà per il paese, senza però portare a una seconda ondata di contagi dal coronavirus. “Usciremo dall’angolo solo se verranno rimesse a posto contemporaneamente le quattro ruote della macchina-Italia: controllo del contagio; rafforzamento delle strutture sanitarie; finanza di emergenza a imprese e famiglie; riavvio dell’economia”, ha evidenziato Passera.

Il numero uno di illimityBank ha apprezzato la scelta di Vittorio Colao per la gestione della fase 2 dell’epidemia, in attesa di quella successiva, che sarà focalizzato sul rilancio economico.

