Ammortizzatori e soldi alle imprese. Verso un intervento da 35 miliardi (Corriere della Sera)

3 apr 2020 ore 07:35

Secondo il quotidiano il Governo avrebbe allo studio una serie di provvedimenti, da realizzarsi in due fasi prima e dopo Pasqua, che prevedono sostegni all’economia per complessivi 35-40 miliardi.

Il Corriere della Sera riporta che queste manovre arriveranno con due decreti legge: il primo entro lunedì, per erogare nuova liquidità a tutte le imprese; il secondo a ridosso di Pasqua, per prorogare e rafforzare le misure per lavoratori e famiglie.

Alle aziende saranno destinati 200 miliardi di prestiti dallo stato, con importi fino al 25% del fatturato. Nel decreto legge di aprile saranno assorbiti "alcuni temi come il rinvio delle scadenze fiscali, gli enti locali, il turismo, la sanità, l’edilizia, l’estensione del bonus per i professionisti, il reddito per emergenza e l’agricoltura".

Col decreto di Pasqua, invece, una quindicina di miliardi saranno destinati alla proroga e al rafforzamento degli ammortizzatori sociali.

