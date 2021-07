Amazon: 18.00 Pmi italiane vendono online, +4.000 in un anno

Report 2021, hanno creato 50.000 posti di lavoro in Italia e 3.000 all'estero

6 lug 2021

Oltre 18.000 pmi italiane (erano 14.000 un anno fa) vendono su Amazon e circa il 50% ha venduto i propri prodotti all’estero. Si tratta di pmi hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia, e ulteriori 3.000 ne hanno creati all’estero. Emerge dal Report 2021 sulle Pmi che Vendono su Amazon che prende in considerazione i dati da gennaio a dicembre 2020.

Le piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon hanno registrato vendite all’estero per più di 600 milioni di euro. Le pmi italiane hanno registrato vendite per una media di oltre 200.000 euro, in crescita rispetto ai 150.000 euro circa dell’anno precedente.

"Nonostante le difficoltà legate alla crisi del Covid-19, Amazon ha continuato a supportare le piccole e medie imprese ad avviare la loro attività online per la prima volta e i nostri negozi le aiutano a sostenere il proprio business e persino ad aumentare le vendite italiane".