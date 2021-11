Altavilla: “Per Ita un grande avvio. Ora le alleanze, ma solo alla pari” (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

4 nov 2021 ore 08:45

Sara Bennewitz ha intervistato su La Repubblica il presidente esecutivo di Ita Airways, Alfredo Altavilla, in occasione del primo volo a lungo raggio della newco, con destinazione New York. “Abbiamo registrato risultati superiori alle aspettative - ha puntualizzato Altavilla - nonostante la pandemia, il primo volo per New York decolla con quasi il 60% dei posti occupati”.

“Non mi appassiona il dibattito sul nome del futuro partner, ma le condizioni per celebrare un matrimonio - ha quindi rivelato il presidente esecutivo alla Repubblica, parlando di un eventuale accordo con Lufthansa per l’America - un’alleanza è tale se tutti i partner si mettono in gioco, non siamo disposti a creare finte alleanze come in passato, vogliamo rispetto per le nostre capacità di generare business”.

Sull’ipotesi di un matrimonio a tre, infine, Altavilla dichiara che “non c’è una risposta” a questa domanda, preferendo sottolineare come la bussola per ogni eventuale decisione dovrà essere il valore aggiunto che l'intesa porterà a Ita.

