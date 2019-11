Alitalia, stretta finale per il salvataggio (Corriere della Sera)

11 nov 2019 ore 06:52

Secondo quanto scrive il quotidiano ci sarebbe stata un’accelerazione per trovare la quadra su Alitalia. Un’accelerazione arrivata anche grazie al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La sua moral suasion, arrivata anche a causa del problema Ilva, ha “avuto effetto sui tavoli tecnici che si susseguono ogni giorno e che coinvolgono ancora Lufthansa (l’ultimo è stato a Francoforte venerdì scorso), sebbene i tedeschi non abbiano ancora espresso la volontà di un investimento nel capitale, necessario per entrare nella newco”.

Così, con tutta probabilità, sarà Delta Air Lines il partner industriale della cordata per il rilancio del vettore tricolore: “la decisione dovrebbe essere ufficializzata questa settimana”. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera “quei 100 milioni di euro messi sul piatto già diversi mesi fa da Delta stanno facendo la differenza rispetto a Lufthansa, la cui offerta si limita a una partnership verso il Nord America”. Tra l’altro il vettore tedesco “ha smentito la possibilità di una proposta alternativa entro il termine del 21 novembre”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.