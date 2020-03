Alitalia rimessa in vendita. Due settimane per le offerte (La Repubblica)

6 mar 2020 ore 09:04

Il quotidiano descrive il bando di gara pubblicato ieri per la cessione degli asset di Alitalia. Il documento, in 14 pagine, descrive tutti i passaggi della nuova procedura di vendita. Secondo quanto scrive La Repubblica, "le offerte potranno arrivare per l’intero gruppo oppure per uno dei tre settori che lo compongono: volo, manutenzione e bagagli". Sotto il profilo della tempistica i tempi sono strettissimi: eventiali manifestazioni di interesse dovranno essere formalizzate entro le ore 24 del 18 marzo 2020. Per chi fosse interessato all’intero blocco aziendale, oppure solo alla parte volo, è richiesto almeno un miliardo di fatturato e 250 milioni di euro di patrimonio netto.

Successivamente, dal 18 marzo in avanti, si definirà l’accordo con i soggetti ammessi alla fase finale della vendita.

