Alitalia, proroga condizionata: un piano entro il 21 novembre (La Repubblica)

Il quotidiano aggiorna sulla vicenda Alitalia. Per il salvataggio del gruppo sarebbe arrivata dal ministero dello sviluppo economico la settima proroga: saranno allungati al 21 novembre i tempi per la presentazione di offerte vincolanti. Ma secondo quanto riporta La Repubblica “non si giungerà alla scadenza finale solamente con i nomi dei 3 partner pronti a investire un miliardo di euro (Fs, Atlantia e Delta), per poi avviare un tormentato negoziato su nuove rotte e ricavi”. La posizione del Mise è quella di arrivare al 21 novembre con “un progetto solido e credibile”.

La fretta è data dal fatto che dopo due anni e mezzo di commissariamento e un miliardo più interessi bruciati per tenere in piedi la compagnia, “in cassa sono rimasti (forse) 250 milioni di euro più i 350 del nuovo prestito ponte che rischiano di essere inghiottiti da stipendi e spese per il mantenimento della flotta nel periodo autunnale e invernale, il peggiore dal punto di vista dei ricavi”.

