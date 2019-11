Alitalia, il Mise vede Lufthansa. La trattativa sugli esuberi (Corriere della Sera)

30 nov 2019 ore 14:35

Il quotidiano aggiorna sull'operazione di salvataggio di Alitalia. Che potrebbe presto trovare in Lufthansa un nuovo protagonista. Il vettore starebbe infatti trattando con il governo: nella giornata di giovedì si sarebbe tenuto un summit - di natura informale - tra Carsten Spohr, numero uno di Lufthansa, e il ministro Stefano Patuanelli. I tedeschi, e su questo starebbero trattando le parti, chiedono circa 5500 esuberi e una flotta ridotta di un terzo.

Lufthansa potrebbe arrivare a una quota del 70% di un’Alitalia ristrutturata, "ma nella compagine sociale potrebbe figurare anche Ferrovie per avere voce in capitolo nel futuro di Alitalia provando ad attenuare il rischio di una progressiva strategia di regionalizzazione della compagnia che intraprenderebbero i tedeschi".

Il Corriere scrive poi che l’esecutivo avrebbe fissato per lunedì un Consiglio dei ministri per sbloccare i 400 milioni contenuti nel decreto fiscale senza incorrere nel no di Bruxelles, che sta indagando per possibili aiuti di stato.

